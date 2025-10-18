Jean dans la salle Mes anecdotes d’une vie Bourges

Jean dans la salle Mes anecdotes d’une vie

Jean Lassalle se lance dans son premier one-man-show “Jean dans la salle Mes anecdotes d’une vie”

Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène pour la première fois avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant

“Jean dans la salle Mes anecdotes d’une vie”.

Pendant plus d’une heure, seul en scène, il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle dans la mémoire d’un homme libre, profondément humain. .

