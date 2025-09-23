Jean dans la salle « Mes anecdotes d’une vie » Le Vigan

Le Vigan Lot

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

2025-09-23

Jean Lassalle sera de passage au Vigan-en-Quercy pour un spectacle exceptionnel à l’Espace Jean Carmet.

Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 10

English :

Jean Lassalle will be in Le Vigan-en-Quercy for an exceptional show at the Espace Jean Carmet.

German :

Jean Lassalle wird für eine außergewöhnliche Show im Espace Jean Carmet durch Le Vigan-en-Quercy reisen.

Italiano :

Jean Lassalle sarà a Le Vigan-en-Quercy per una mostra eccezionale all’Espace Jean Carmet.

Espanol :

Jean Lassalle estará en Le Vigan-en-Quercy para un espectáculo excepcional en el Espace Jean Carmet.

