Jean dans la salle « Mes anecdotes d’une vie » Le Vigan
Le Vigan Lot
Jean Lassalle sera de passage au Vigan-en-Quercy pour un spectacle exceptionnel à l’Espace Jean Carmet.
Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 10
English :
Jean Lassalle will be in Le Vigan-en-Quercy for an exceptional show at the Espace Jean Carmet.
German :
Jean Lassalle wird für eine außergewöhnliche Show im Espace Jean Carmet durch Le Vigan-en-Quercy reisen.
Italiano :
Jean Lassalle sarà a Le Vigan-en-Quercy per una mostra eccezionale all’Espace Jean Carmet.
Espanol :
Jean Lassalle estará en Le Vigan-en-Quercy para un espectáculo excepcional en el Espace Jean Carmet.
