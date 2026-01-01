JEAN DANS LA SALLE MES ANECDOTES D’UNE VIE Limoux

JEAN DANS LA SALLE MES ANECDOTES D’UNE VIE

Avenue André Chénier Limoux Aude

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’Arpal XV (Union Sportive Quillan Limoux ) et Limoux XIII sont heureux de s’associer et de vous présenter le spectacle de Jean Lassalle.

Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène pour la première fois avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant “Jean dans la salle Mes anecdotes d’une vie”.

Pendant plus d’une heure trente, seul en scène, il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle dans la mémoire d’un homme libre, profondément humain.

Mis en scène par Magda Hadnagy, le spectacle offre une plongée intime dans une vie hors norme, avec une mise en scène épurée pour mettre en lumière l’homme derrière la personnalité publique.

Avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 6 87 37 94 06 usquillanlimoux@orange.fr

English :

The Arpal XV (Union Sportive Quillan Limoux ) and Limoux XIII are delighted to join forces and present a show by Jean Lassalle.

A French political figure with inimitable verve and an off-the-beaten-track career, Jean Lassalle takes to the stage for the first time with an autobiographical show that is as funny as it is moving: ?Jean dans la salle? Mes anecdotes d?une vie?

For over an hour and a half, alone on stage, he looks back with humor, tenderness and sincerity on the defining moments of his life. A sensitive and funny journey into the memory of a free man, profoundly human.

Directed by Magda Hadnagy, the show offers an intimate dive into an extraordinary life, with a pared-down staging to highlight the man behind the public figure.

