JEAN DANS LA SALLE ZENITH DE PAU Pau

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 37 – 37 – 49 EUR

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Jean Lassalle se lance dans son premier one-man-show “Jean dans la salle –Mes anecdotes d’une vie”

Figure politique française à la verve inimitable et au parcours hors des sentiers battus, Jean Lassalle monte sur scène pour la première fois avec un spectacle autobiographique aussi drôle qu’émouvant:

“Jeandanslasalle–Mes anecdotes d’une vie”.

Pendant plus d’une heure, seul en scène, il revient avec humour, tendresse et sincérité sur les moments marquants de sa vie. Un voyage sensible et drôle dans la mémoire d’un homme libre, profondément humain.

Au fil du spectacle, Jean Lassalle évoque

Son premier enterrement en tant que maire

Le jour où il a dû repasser son permis de conduire

Les chœurs de l’Armée Rouge au Bolchoï

L’incroyable histoire de la vache et du député

Lourdes en bus avec les Québécois

Son auto-stop le premier jour du confinement

Et plus encore … .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

