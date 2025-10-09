Jean dans la Salle Théâtre de La Tour Eiffel Paris

Jean Lassalle sera dès le 9 octobre à l’affiche de son premier one-man show « Jean dans la salle – Mes anecdotes d’une vie » au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris pour 12 représentations puis en tournée dès janvier 2026.

Homme politique atypique et profondément apprécié des Français, il s’est imposé comme une voix singulière dans le paysage politique. Sans langue de bois, il n’a jamais hésité à monter au créneau pour défendre « la veuve et l’orphelin », multipliant les revendications et coups d’éclat restés dans les mémoires. Son humour, sa spontanéité et son accent chantant en font un personnage hors du commun, à la fois attachant et authentique.

Ce spectacle retrace à sa façon le parcours d’une vie haute en couleur. Entre anecdotes savoureuses, souvenirs drôles et parfois émouvants, Jean Lassalle se dévoile comme jamais ….

Il en profite aussi pour revisiter ses histoires les plus marquantes en dévoilant une nouvelle facette de cet homme jovial, sincère et profondément humain, avec une performance scénique, aussi drôle que touchante.

Jean Lassalle livre ses anecdotes les plus incroyables durant plus d’une heure de ce one-man show inédit à ne manquer sous aucun prétexte !

Jeudi 9 octobre 2025 à 20h30

Samedi 11 octobre 2025 à 17h00

Jeudi 16 octobre 2025 à 20h30

Samedi 18 octobre 2025 à 17h00

Jeudi 23 octobre 2025 à 20h30

Samedi 25 octobre 2025 à 17h00

Jeudi 30 octobre 2025 à 20h30

Samedi 1 novembre 2025 à 17h00

Jeudi 6 novembre 2025 à 20h30

Vendredi 7 novembre 2025 19h00

Samedi 8 novembre 2025 à 17h00

Dimanche 9 novembre 2025 à 15h30

Premier One-Man Show de Jean Lassalle

« Jean dans la salle – Mes anecdotes d’une vie »

Du jeudi 09 octobre 2025 au dimanche 09 novembre 2025 :

payant

Tarifs : De 31 € à 45 €

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Théâtre de La Tour Eiffel 4 Sq. Rapp 75007 Paris

https://jeandanslasalle.fr/ https://www.facebook.com/people/Jean-dans-la-salle-officiel/61573927927077/ https://www.facebook.com/people/Jean-dans-la-salle-officiel/61573927927077/