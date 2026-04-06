JEAN DANS LA SALLE ZENITH DE PAU Pau
JEAN DANS LA SALLE ZENITH DE PAU Pau jeudi 23 avril 2026.
JEAN DANS LA SALLE Début : 2026-04-23 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64
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