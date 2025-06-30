JEAN DANS LA SALLE – ZINGA ZANGA Beziers

JEAN DANS LA SALLE Début : 2026-04-05 à 18:00. Tarif : – euros.

CITYPROD PRESENTE : JEAN DANS LA SALLEConnu pour son parcours politique atypique, son franc-parler et son lien indéfectible avec les Français, Jean Lassalle se lance sans une nouvelle aventure inattendue : la scène. Avec ton tout 1er one-man show ‘’Jean dans la salle – mes anecdotes d’une vie’’Un spectacle authentique, drôle et profondément humain. Préparez-vous ça va être du grand spectacle !

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34