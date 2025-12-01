Jean Daufresne et la Méga Tuba Orchestra Junior Amiens

Jean Daufresne et la Méga Tuba Orchestra Junior

Cette rencontre de tuba se déroulera autour d’un conte écrit et composé par Jean Daufresne et intitulé Le Voyage d’une Betterave.

Un voyage haut en couleurs à destination du monde des émotions au son du saxhorn et en résonance avec le livre d’Anna Llienas, La Couleur des Emotions.

English :

This tuba encounter will revolve around a tale written and composed by Jean Daufresne, entitled Le Voyage d’une Betterave.

A colorful voyage to the world of emotions , to the sound of the saxhorn and in resonance with the book by Anna Llienas, La Couleur des Emotions.

German :

Dieses Tubentreffen findet rund um eine von Jean Daufresne geschriebene und komponierte Geschichte mit dem Titel Le Voyage d’une Betterave (Die Reise einer Rübe) statt.

Eine farbenfrohe Reise in die Welt der Emotionen zum Klang des Saxhorns und in Resonanz mit dem Buch von Anna Llienas, La Couleur des Emotions.

Italiano :

Questo incontro con la tuba si svolgerà intorno a un racconto scritto e composto da Jean Daufresne, intitolato Le Voyage d’une Betterave (Il viaggio di una barbabietola).

Un viaggio colorato nel mondo delle emozioni , al suono del saxhorn e in risonanza con il libro di Anna Llienas, La Couleur des Emotions.

Espanol :

Este encuentro de tubas se desarrollará en torno a un cuento escrito y compuesto por Jean Daufresne titulado Le Voyage d’une Betterave (El viaje de una remolacha).

Un colorido viaje al mundo de las emociones , al son del saxofón y en resonancia con el libro de Anna Llienas, La Couleur des Emotions.

