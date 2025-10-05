Jean Dubé, piano Église Saint-Merry Paris

Jean Dubé, piano Église Saint-Merry Paris dimanche 5 octobre 2025.

Jean Dubé

Né en décembre 1981, Jean Dubé est un pianiste franco – canadien reconnu comme l’un des plus importants pianistes de notre époque. Son répertoire , très vaste, va de la musique baroque aux créations contemporaines. Il possède une technique phénoménale alliant puissance et sonorité orchestrale qui lui confère le don d’enthousiasmer et d’émouvoir son auditoire de manière intense.

Enfant prodige en musique, il se produit dans le monde entier depuis l’âge de 4 ans. 1 er prix du concours national « Jeunes prodiges Mozart à Paris » à 9 ans, il joue la même année avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Plus jeune soliste de France et plus jeune Premier Prix de l’histoire du Conservatoire de Nice à 10 ans , Premier Prix du Conservatoire National Supérieur de Paris chez Jacques Rouvier à 14 ans , il a notamment étudié avec Jacqueline Robin, Catherine Collard, Vladimir Krainev et suivi les cours de John O’Conor. 1 er Grand Prix à l’unanimité et Prix du Public du Concours Franz Liszt d’Utrecht 2002 et prix de l’Association Chopin à Nohant 2009, il remporte aussi , entre autres, les concours internationaux Poulenc, Messiaen et Jeunesses Musicales de Bucarest.

Jean Dubé vous emmène à l’opéra et au théâtre

Le dimanche 05 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-05T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-05T16:00:00+02:00_2025-10-05T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/copie-de-dimanche-5-octobre-2025-jean-dub%C3%A9-piano +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/759107430435512/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true https://www.facebook.com/events/759107430435512/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true