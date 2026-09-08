Jean Dupas & Co : le grand art déco Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Jean Dupas & Co : le grand art déco

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Figure majeure de l’Art déco, Jean Dupas (1882-1964) fut l’un des artistes français les plus en vue de l’entre-deux-guerres. À l’occasion de la rétrospective présentée au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Margaux Wymbs, commissaire d’exposition et conservatrice du Musée, vous invite à redécouvrir ce peintre bordelais dont les œuvres ont marqué les plus prestigieux décors de son époque.

Dans le cadre du partenariat Passerelle(s)

Auditorium | adultes, sur inscription .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Jean Dupas & Co : le grand art déco

L’événement Jean Dupas & Co : le grand art déco Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan