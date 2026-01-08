Jean et Béatrice Théâtre de la Reine Blanche Loudun

Jean et Béatrice

Jean et Béatrice Théâtre de la Reine Blanche Loudun samedi 14 mars 2026.

Jean et Béatrice

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Dans son appartement au 33 e étage d’une tour, Béatrice fait passer une annonce promettant une
récompense à l’homme qui la délivrera de sa solitude…
Réservation par SMS ou sur HelloAsso   .

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17  lareineblanche86@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jean et Béatrice

L’événement Jean et Béatrice Loudun a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais