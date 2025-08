Jean et sa guitare à la loco à Saillans La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Début : Jeudi 2025-08-07 18:30:00

Solo de guitare classique par Jean. Répertoire allant de la musique Baroque avec Jean Sébastien Bach à la musique espagnol du 19 ème siècle

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Classical guitar solo by Jean. Repertoire ranges from Baroque music with Johann Sebastian Bach to 19th-century Spanish music

German :

Solo auf der klassischen Gitarre von Jean. Das Repertoire reicht von Barockmusik mit Johann Sebastian Bach bis hin zu spanischer Musik aus dem 19

Italiano :

Chitarra classica solista di Jean. Il repertorio spazia dalla musica barocca con Johann Sebastian Bach alla musica spagnola del XIX secolo

Espanol :

Solo de guitarra clásica por Jean. Repertorio que abarca desde la música barroca con Johann Sebastian Bach hasta la música española del siglo XIX

