JEAN FERRAT ET L’AMOUR Termes

JEAN FERRAT ET L’AMOUR

Salle des fêtes Termes Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Adulte

2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

20h à la salle des fêtes.

Réservations à intermarché à St-Chély ou en ligne www.eveil-prod.com

Sylvain Fabiani chante Ferrat depuis sa tendre enfance. Il se rend compte qu’à chaque étape de sa vie correspond une chanson du répertoire de l’artiste. Toutes ont une résonance particulière de nul ne guérit de son enfance à la montagne, de camarade à ma France, de je vous aime à la femme est l’avenir de l’homme… Il s’agit là, de l’amour sous toutes ses formes. Que ce soit l’amour passionné, l’amour perdu, l’amour retrouvé ou l’amour de la vie, chaque chanson est une ode à ce sentiment universel qui nous unit tous. Ce spectacle est une invitation à célébrer l’amour, à le vivre intensément, à le chérir et à le partager. Sylvain Fabiani, avec sa voix chaude, incarne avec justesse l’esprit de Jean Ferrat. Accompagné par le talentueux pianiste Jean-Michel Botti, ensemble, ils donnent vie à ces chansons avec sensibilité et sincérité. Leur complicité et leur amitié sont une évidence sur scène, offrant ainsi au public un précieux moment d’émotion. Venez partager une soirée émouvante avec les mélodies intemporelles et les textes poétiques de Jean Ferrat. Ce récital est une déclaration d’amour à la musique, à la poésie et à la vie. .

Salle des fêtes Termes 48310 Lozère Occitanie

