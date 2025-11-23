Jean François Balerdi un drôle d’oisif Labenne

Jean François Balerdi un drôle d'oisif

Jean François Balerdi un drôle d’oisif Labenne dimanche 23 novembre 2025.

Jean François Balerdi un drôle d’oisif

Salle des Fêtes Labenne Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

Jean-François Balerdi est de retour sur la scène labennaise pour son spectacle Un drôle d’oisif !
Jean-François Balerdi est de retour sur la scène labennaise pour son spectacle Un drôle d’oisif !
Humoriste reconnu pour son style unique mêlant poésie humour absurde et sensibilité, Jean-François Balerdi se décrit comme « un drôle d’oisif » à la plume ébouriffée et à la langue bien pendue ! Venez assister à l’éclosion de ce talent original, humoriste en verbes et humaniste en verve.   .

Salle des Fêtes Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60  culture@ville-labenne.fr

English : Jean François Balerdi un drôle d’oisif

Jean-François Balerdi returns to the Labenne stage with his show Un drôle d’oisif!

German : Jean François Balerdi un drôle d’oisif

Jean-François Balerdi kehrt mit seinem Stück Un drôle d’oisif auf die Bühne von Labenna zurück!

Italiano :

Jean-François Balerdi torna sul palcoscenico del Labenne con il suo spettacolo Un drôle d’oisif!

Espanol : Jean François Balerdi un drôle d’oisif

Jean-François Balerdi vuelve al escenario de Labenne con su espectáculo ¡Un drôle d’oisif!

L’événement Jean François Balerdi un drôle d’oisif Labenne a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI LAS