Jean François Balerdi un drôle d’oisif Labenne

Salle des Fêtes Labenne Landes

Jean-François Balerdi est de retour sur la scène labennaise pour son spectacle Un drôle d’oisif !

Humoriste reconnu pour son style unique mêlant poésie humour absurde et sensibilité, Jean-François Balerdi se décrit comme « un drôle d’oisif » à la plume ébouriffée et à la langue bien pendue ! Venez assister à l’éclosion de ce talent original, humoriste en verbes et humaniste en verve. .

Salle des Fêtes Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : Jean François Balerdi un drôle d’oisif

Jean-François Balerdi returns to the Labenne stage with his show Un drôle d’oisif!

German : Jean François Balerdi un drôle d’oisif

Jean-François Balerdi kehrt mit seinem Stück Un drôle d’oisif auf die Bühne von Labenna zurück!

Italiano :

Jean-François Balerdi torna sul palcoscenico del Labenne con il suo spettacolo Un drôle d’oisif!

Espanol : Jean François Balerdi un drôle d’oisif

Jean-François Balerdi vuelve al escenario de Labenne con su espectáculo ¡Un drôle d’oisif!

