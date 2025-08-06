Jean-François Heissier, piano & Mathieu Amalric, récitant Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Dimanche 7 juin 2026 de 11h à 12h30.

Ouverture des portes à 10h. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Afin de commémorer le centenaire de Michel Butor en 2026, Mathieu Amalric rejoint Jean-François Heisser pour un incroyable dialogue entre Beethoven, Diabelli et Butor.

DIABELLI/BEETHOVEN/BUTOR

Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli de Michel Butor



En 1821, l’éditeur Diabelli propose un thème à une cinquantaine de compositeurs pour réaliser un panorama du monde pianistique contemporain . Après un premier refus, Beethoven livre 33 pièces qui forment le premier volume de l’ouvrage, tous les autres compositeurs se trouvant rassemblés dans le second.

En 1971 Michel Butor écrit Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli , recevant les conseils du compositeur Henri Pousseur pour la partie analytique de son approche. Il inscrit l’œuvre dans une vision zodiacale, superposant plusieurs niveaux de lecture historique, sociologique et bien sûr poétique.

C’est en 2000 que textes et musique se rassemblent pour un concert lecture donné par Michel Butor et Jean-François Heisser aux Bouffes du Nord, puis au Festival d’Avignon et en tournée en France et ailleurs. Les deux artistes se retrouveront ainsi régulièrement, pendant plus de 30 ans, pour des rencontres autour des Diabelli bien sûr, mais aussi de Stravinsky et de Granados.

Afin de commémorer le centenaire de Michel Butor en 2026, Mathieu Amalric rejoint Jean-François Heisser. Ensemble, ils proposent une nouvelle présentation des 33 variations Diabelli, associant la prose magnifique du grand poète à l’une des plus grandes pièces du répertoire pianistique occidental, à l’exact charnière du classicisme et du romantisme, et pour le moins visionnaire.





Petit-déjeuner offert par l’association

Déjeuner de fin de saison proposé par le Méjan à la suite du spectacle (en supplément) .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 56 78 mejan@actes-sud.fr

English :

To commemorate Michel Butor’s centenary in 2026, Mathieu Amalric joins Jean-François Heisser for an incredible dialogue between Beethoven, Diabelli and Butor.

German :

Um Michel Butors 100. Geburtstag im Jahr 2026 zu gedenken, trifft sich Mathieu Amalric mit Jean-François Heisser zu einem unglaublichen Dialog zwischen Beethoven, Diabelli und Butor.

Italiano :

Per commemorare il centenario di Michel Butor nel 2026, Mathieu Amalric si unisce a Jean-François Heisser in un incredibile dialogo tra Beethoven, Diabelli e Butor.

Espanol :

Para conmemorar el centenario de Michel Butor en 2026, Mathieu Amalric se une a Jean-François Heisser en un increíble diálogo entre Beethoven, Diabelli y Butor.

