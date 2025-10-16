Jean-François Heyl & Marie Bürckner Haguenau

Jean-François Heyl & Marie Bürckner Haguenau jeudi 16 octobre 2025.

Jean-François Heyl & Marie Bürckner

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 20:50:00

Date(s) :

2025-10-16

Ce duo de jazz créé en 2017 explore chaque année des répertoires éclectiques à diverses occasions. Pour cette représentation dans le cadre mystique de la Chapelle des Annonciades, Jean-François Heyl au piano et Marie Bürckner au chant, interprèteront des standards de Jazz pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Ce duo de jazz créé en 2017 explore chaque année des répertoires éclectiques à diverses occasions. Pour cette représentation dans le cadre mystique de la Chapelle des Annonciades, Jean-François Heyl au piano et Marie Bürckner au chant, interprèteront des standards de Jazz pour le plus grand plaisir des spectateurs. .

Place Dr Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

This jazz duo, founded in 2017, explores eclectic repertoires on a variety of occasions every year. For this performance in the mystical setting of the Chapelle des Annonciades, Jean-François Heyl on piano and Marie Bürckner on vocals, will perform jazz standards to the delight of the audience.

German :

Dieses 2017 gegründete Jazz-Duo erkundet jedes Jahr zu verschiedenen Anlässen eklektische Repertoires. Für diesen Auftritt in der mystischen Umgebung der Annonciades-Kapelle werden Jean-François Heyl am Klavier und Marie Bürckner am Gesang zur Freude der Zuschauer Jazzstandards interpretieren.

Italiano :

Questo duo jazz, creato nel 2017, esplora ogni anno repertori eclettici in diverse occasioni. Per questa esibizione nella mistica cornice della Chapelle des Annonciades, Jean-François Heyl al pianoforte e Marie Bürckner alla voce eseguiranno standard jazz per la gioia del pubblico.

Espanol :

Este dúo de jazz, formado en 2017, explora repertorios eclécticos en diversas ocasiones cada año. Para esta actuación en el marco místico de la Chapelle des Annonciades, Jean-François Heyl al piano y Marie Bürckner a la voz interpretarán estándares de jazz para deleite del público.

L’événement Jean-François Heyl & Marie Bürckner Haguenau a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau