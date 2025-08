Jean-François Pasques Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire

Jean-François Pasques Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire samedi 8 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 16:00 –

Gratuit : oui Sur inscription un mois avant l’animation.Par téléphone au 02 40 80 86 20 ou sur place. Adulte, En famille, Senior

Prix du Quai des Orfèvres 2023, Jean-François Pasques partage son quotidien entre sa passion de l’écriture et son métier d’officier de police à Nantes.Avec finesse et psychologie, il utilise sa connaissance du terrain pour nous emmener au cœur d’une société parfois sombre et violente.

Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230