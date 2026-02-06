Jean-François Spricigo – à nos visages s’abandonner Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

L’improvisation articule la performance en plaçant le public au cœur du dispositif participant ainsi au récit et aux questionnements soulevés par la photographie, différents pour chaque séance. Avec une attention toute particulière portée à l’image et à la rencontre entre les êtres, Jean-François Spricigo poursuit avec à nos visages s’abandonner un élan mêlant photographie, vidéo, écriture et poésie afin d’envisager – sans plus dévisager – les frontières poreuses de l’identité pour oser une ode à nos pluralités.

Avec poésie, insolence et délicatesse, Jean-François Spricigo invite le public à explorer sa relation à l’image depuis sa singulière intériorité. Au sein de la scène devenue atelier d’artiste, les spectatrices et spectateurs, à la fois modèles et témoins, sont conviés à l’élaboration de leur portrait photo individuel.

Du samedi 21 mars 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

De 8 à 15 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

