JEAN-FRANCOIS ZYGEL – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

JEAN-FRANCOIS ZYGEL Début : 2026-03-12 à 19:30. Tarif : – euros.

Jean-François Zygel improvise sur la ville de GrenobleJean-François Zygel, piano et improvisationAvec Jean-François Zygel, tout devient musique, tout se transforme entre ses oreilles et sous ses doigts en mélodies, rythmes et harmonies : autant de savoureuses compositions improvisées qui nous invitent à découvrir Grenoble autrement. Entre virtuosité et fantaisie, le célèbre pianiste compositeur nous fera partager au cours de ce récital exceptionnel un voyage poétique inspiré de ses propres émotions. Une expérience sensorielle insolite et festive où l’œil entend… et l’oreille voit !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38