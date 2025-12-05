JEAN FRANCOIS ZYGEL – ESPACE BREMONTIER Ares

JEAN FRANCOIS ZYGEL Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Apprécié du grand public pour ses émissions de radio et de télévision sur la musique classique, Jean-François Zygel est avant tout un pianiste et compositeur hors pair.Sa particularité : l’improvisation ! Au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il enseigne cette discipline dans une classe qu’il a fondée il y a plus de vingt ans.(Lors de ses études, il s’y était fait remarquer en remportant pas moins de dix Premiers Prix : le record absolu de l’histoire de cet établissement !)Renouvelant l’art du piano, Jean-François Zygel fait de chacun de ses concerts un événement unique, inattendu, imprévisible, mêlant avec bonheur les notes et le verbe, l’art de la musique écrite et celui de la musique improvisée.Le spectacle proposé est un récital étonnant et virtuose qui rend hommage au grand Victor Hugo.Des Orientales aux Misérables, de Notre-Dame de Paris à La Légende des siècles, le pianiste transfigure en musique le verbe immense et mouvementé du plus célèbre des poètes français.

ESPACE BREMONTIER 1, ROUTE DU TEMPLE 33740 Ares 33