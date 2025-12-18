JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – EUR

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18 23:30:00

2026-02-18

Le célèbre pianiste compositeur Jean-François Zygel propose un voyage sonore captivant au cœur des émotions suscitées par la musique quelle musique pour rêver, pour s’amuser, pour réfléchir, pour se consoler, pour s’élever ?

Le Pouvoir de la Musique

Le célèbre pianiste compositeur Jean-François Zygel propose un voyage sonore captivant au cœur des émotions suscitées par la musique quelle musique pour rêver, pour s’amuser, pour réfléchir, pour se consoler, pour s’élever ? Le virtuose imaginera en direct les réponses musicales à ces différentes questions, proposant une réflexion partagée avec les spectateurs de ce récital aussi singulier que personnel.

Pianiste, compositeur, improvisateur, homme de scène ????????-???????????????? ?????????? occupe une place tout à fait singulière dans la création musicale française. 26 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Renowned pianist and composer Jean-François Zygel takes us on a captivating sonic journey to the heart of the emotions aroused by music: what kind of music to dream to, to enjoy, to reflect on, to console, to uplift?

L’événement JEAN-FRANÇOIS ZYGEL Tours a été mis à jour le 2025-12-18 par ADT 37