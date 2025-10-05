JEAN GEORGE KA // NAYES – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

JEAN GEORGE KA // NAYES Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Jeune autodidacte originaire de Rouen, Jean, chanteur, rappeur et guitariste synthétise un mal-être personnel et social en mariant textes et mélodies aux tonalités joyeusement dépressives. Alliage de pop et de rap, ses morceaux à la fois infiniment singuliers, sont pourtant si universels. Avec une énergie brute et des textes ciselés, George Ka entrelace la poésie et le rap pour donner voix aux âmes en quête de sens. Ses sonorités pop oscillent entre électronique et acoustique, le tout dans un objectif sincère et poétique : « faire danser ses monstres avec ceux des autres ». Originaire de Clichy, Nayes est un jeune rappeur de 20 ans à la plume sensible et percutante. Initié à la musique à 12 ans grâce à son frère, il façonne un style authentique mêlant émotion brute et technique affûtée, entre énergie et introspection. Il est l’artiste lauréat tremplin Pépite 2024.

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92