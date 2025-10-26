JEAN + GEORGES KA conservatoire LEO DELIBES CLICHY

– Révélée par son premier EP “Par Avance” qu’elle a porté sur de nombreuses scènes à travers la France, George Ka revient avec un nouvel album empreint de lucidité et d’espoir. Une dizaine de morceaux à l’écriture précise et imagée, qui nous invitent à observer notre environnement et notre intériorité. Ses mots se mêlent à des sonorités pop qui oscillent entre électronique et acoustique, le tout dans un objectif sincère et poétique : « faire danser ses monstres avec ceux des autres ».

– Jeune autodidacte originaire de Rouen, Jean s’applique à

extraire de son esprit les fragments d’un univers musical bien à lui.

Animé par ce milieu depuis son enfance, il s’est essayé dans

un premier temps à la guitare avant de s’initier à l’écriture.

Dans ses morceaux, le chanteur, rappeur et guitariste

synthétise un mal-être personnel et social en mariant textes et mélodies aux

tonalités joyeusement dépressives. Alliage de variété et de pop, complété d’une

habileté pour le rap, ses morceaux à la fois infiniment singuliers, et pourtant

si universels se détachent de la tendance.

– Originaire de Clichy, Nayes est un

jeune rappeur de 19 ans à la plume sensible et percutante. Initié à la musique à

12 ans grâce à son frère, il façonne un style authentique mêlant émotion brute

et technique affûtée, entre énergie et introspection. Il incarne la relève

prometteuse du rap français.

Le vendredi 13 février 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tout public.

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1633/18-concert-jean-georges-ka-1re-partie-nayes.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr