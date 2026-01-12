Jean-Henri Fabre aurait-il pu prédire le déclin des insectes ? par Romain Garrouste, Museum national d’Histoire naturelle Bibliothèque André Malraux Paris
Jean-Henri Fabre aurait-il pu prédire le déclin des insectes ? par Romain Garrouste, Museum national d’Histoire naturelle Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 26 mars 2026.
Précurseur dans bien des domaines, Jean-Henri Fabre (1823-1915) a
voué sa vie à la pédagogie des sciences et aux insectes. En étudiant à sa
manière les insectes et les écosystèmes de sa région, « observateur inimitable
» selon Darwin, Fabre s’inscrivait sans le savoir dans une démarche de
connaissance de l’un des hot spot de biodiversité de notre
planète, le pourtour méditerranéen, tout en remettant les insectes au centre de
la biodiversité et des activités humaines. Pouvait-il anticiper le déclin des
insectes ?
Une conférence de Romain Garrouste, entomologiste et paléo-entomologiste à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (ISYEB) au Muséum national d’Histoire naturelle. Il oeuvre très généreusement à la diffusion de la culture scientifique, intervient régulièrement sur France Culture et a contribué au magnifique documentaire « Mystérieux insectes, sur la piste des origines » France 5, 2023.
L’exposition « Jean-Henri Fabre Homère des insectes » sera ouverte jusqu’au samedi 6 mai.
Dans le cadre de notre exposition « Jean-Henri Fabre, Homère des insectes » une conférence par un des plus grands spécialistes des insectes.
Le jeudi 26 mars 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Tout public .
4e étage.
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris
