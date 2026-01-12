Jean-Henri Fabre aurait-il pu prédire le déclin des insectes ? par Romain Garrouste, Museum national d’Histoire naturelle Bibliothèque André Malraux Paris

Précurseur dans bien des domaines, Jean-Henri Fabre (1823-1915) a

voué sa vie à la pédagogie des sciences et aux insectes. En étudiant à sa

manière les insectes et les écosystèmes de sa région, « observateur inimitable

» selon Darwin, Fabre s’inscrivait sans le savoir dans une démarche de

connaissance de l’un des hot spot de biodiversité de notre

planète, le pourtour méditerranéen, tout en remettant les insectes au centre de

la biodiversité et des activités humaines. Pouvait-il anticiper le déclin des

insectes ?

Une conférence de Romain Garrouste, entomologiste et paléo-entomologiste à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (ISYEB) au Muséum national d’Histoire naturelle. Il oeuvre très généreusement à la diffusion de la culture scientifique, intervient régulièrement sur France Culture et a contribué au magnifique documentaire « Mystérieux insectes, sur la piste des origines » France 5, 2023.

« Mystérieux insectes, sur la piste des origines », enquête au cœur des plus récentes explorations scientifiques | France TV & Vous

L’exposition « Jean-Henri Fabre Homère des insectes » sera ouverte jusqu’au samedi 6 mai.

Dans le cadre de notre exposition « Jean-Henri Fabre, Homère des insectes » une conférence par un des plus grands spécialistes des insectes.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Tout public .

4e étage.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-26T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T19:00:00+02:00_2026-03-26T20:00:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque André Malraux et trouvez le meilleur itinéraire

