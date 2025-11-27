Jean-Henri Fabre, Homère des insectes – lectures Bibliothèque André Malraux Paris
Jean-Henri Fabre, Homère des insectes – lectures Bibliothèque André Malraux Paris jeudi 22 janvier 2026.
« Vous éventrez la bête
et moi je l’étudie vivante ; vous en faites un objet d’horreur et de
pitié, et moi je la fais aimer ; vous travaillez dans un atelier de
torture et de dépècement, j’observe sous le ciel bleu au chant des
cigales ».
La facette la plus étonnante de cet « inimitable observateur » ce « Félibre des hannetons » comme le surnommait Frédéric Mistral est sans nulle doute la dizaine de tomes qu’il a consacré à relater le lent et minutieux travail d’observation qui a occupé toute sa vie.
Phénomène littéraire, les quatre
mille pages des Souvenirs entomologiques
constituent une somme unique pour laquelle il fût proposé au Prix Nobel de
littérature, et qui lui valurent une reconnaissance mondiale, jusqu’au Japon où
il est enseigné dans toutes les écoles.
Cette Nuit méridionale nous
entrainera au son des cigales, en compagnie de Gabriel Ohayon, comédien, sur les ailes d’un magnifique papillon, et de bien d’autres encore,
portés par une langue unique et savoureuse.
Mais chut, écoutons, observons
…
Une « Nuit de la lecture » en écho à l’exposition éponyme présentée du 21 janvier au 9 mai à la bibliothèque André Malraux
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur réservation. Tout public .
4e étage.
Public adultes.
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris