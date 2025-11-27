Jean-Henri Fabre, une vie à observer la nature – exposition de 7 à Bibliothèque André Malraux Paris

« Homère des insectes » pour Victor Hugo,

« observateur inimitable » selon Charles Darwin, « grand savant

qui […] s’exprime en poète » selon Jean Rostand, admiré jusqu’au

Japon qui lui consacre de nombreux mangas, qui est donc Jean-Henri Fabre et

pourquoi proposer une exposition spécifique en section jeunesse ?

C’est que Jean-Henri Fabre a conservé toute sa vie son

âme d’enfant, lorsqu’on s’étonne de tout, qu’on peut passer des heures à

observer la ronde des fourmis, le vol des libellules ou des papillons, qu’on

essaye d’attraper les sauterelles …

Ce monde des insectes qui constitue 70% de la

biodiversité animale, nul mieux que lui n’en a révélé les mystères,

construisant pour ce faire toute sorte de dispositifs originaux du pourissoir à

la cloche à fromage…

A partir du seul roman graphique qui lui ait été consacré,

celui de Grégory Drouot, et de superbes photographies du Museum national d’histoire

naturelle, c’est toute la vie de celui que l’on considère comme le premier éthologue

que nous allons découvrir.

Une vie peu banale que celle de ce petit paysan

aveyronnais du 19e siècle né dans une famille illettrée qui deviendra

docteur en zoologie et fera vivre sa très nombreuse famille, il eut deux femmes

et dix enfants, de cette incroyable aventure d’observation des insectes au

soleil du midi.

Visites commentées en mars et avril (dates à préciser ultérieurement)

une exposition à partir du roman graphique de Grégory Drouot et de photographies du Museum national d’histoire naturelle qui éclaire la vie de cet entomologiste hors du commun, apprécié aujourd’hui jusqu’au Japon

Du mercredi 21 janvier 2026 au samedi 09 mai 2026 :

gratuit

Entrée libre. Tout public .

3e étage.

Public tout-petits, enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-21T01:00:00+01:00

fin : 2026-05-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/