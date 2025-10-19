Jean-Jacques Fiorito dans La farce cachée de l’info Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Jean-Jacques Fiorito dans La farce cachée de l’info Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement dimanche 19 octobre 2025.

Dimanche 19 octobre 2025 de 17h à 18h15. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19 18:15:00

2025-10-19

Grand reporter infatigable, il a suivi toutes les tournées, celles des stars, des éboueurs, la tournée des comptoirs aussi. Sa préférée.

Il a interviewé Obispo, Hallyday, Belmondo, Julio Iglesias. Mieux: le professeur Raoult ! Toujours droit, jamais corrompu(enfin, pas encore), Jean-Jacques Fiorito vient vous parler de tout ça.



Il évoque aussi tout ce qui fait le charme de Marseille: les grèves, la saleté, les kalachs, le cannabis ainsi que l’OM évidemment. Et parce qu’un Marseillais ne craint personne, il martyrise Trump, bombarde Poutine, défie la Chine et s’attaque à la plus grande puissance mondiale: BFM !



Un one man show comme on n’en voit qu’un dans sa vie. Atypique, unique… historique ! Et le plus étonnant c’est que toutes les infos qu’il donne sont vraies. Un Marseillais sincère: incroyable ! .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An indefatigable reporter, he has followed every tour, from those of the stars to those of the garbage collectors, as well as the pub crawl. His favorite.

German :

Als unermüdlicher Großreporter hat er alle Tourneen verfolgt, die der Stars, der Müllmänner und auch die Tournee der Theken. Seine Lieblingstour.

Italiano :

Giornalista instancabile, ha seguito tutti i tour, quelli delle star, dei netturbini, e anche i pub crawl. Il suo preferito.

Espanol :

Reportero incansable, ha seguido todas las giras, las de las estrellas, las de los basureros, también las de los pubs. Su favorito.

