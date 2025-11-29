JEAN-JACQUES LALEUF

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Jean-Jacques Laleuf pratique le dessin et la peinture depuis son enfance. Il crée des œuvres aux pastels secs, inspirées de ses propres photographies, dans lesquelles il met en scène principalement les paysages autour du Pic Saint-Loup. Les fonds sont volontairement estompés pour mettre en valeur le sujet principal, travaillé avec un souci du détail qui lui confère une qualité photographique.

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie contact@vendemiaires.com

English :

Jean-Jacques Laleuf has been drawing and painting since childhood. He creates works in dry pastels, inspired by his own photographs, in which he mainly stages landscapes around the Pic Saint-Loup. The backgrounds are deliberately blurred to highlight the main subject, worked with an attention to detail that gives them a photographic quality.

