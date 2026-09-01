Jean-Jacques Mouraux présente Les Malgré nous et les écoliers soldats Rue du Collège Loudun
vendredi 25 septembre 2026 · Rue du Collège · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Jean-Jacques Mouraux présente Les Malgré nous et les écoliers soldats
Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
L’histoire d’une jeunesse sacrifiée par le nazisme .
Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71
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English : Jean-Jacques Mouraux présente Les Malgré nous et les écoliers soldats
L’événement Jean-Jacques Mouraux présente Les Malgré nous et les écoliers soldats Loudun a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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