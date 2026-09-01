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Jean-Jacques Mouraux présente Les Malgré nous et les écoliers soldats Rue du Collège Loudun

vendredi 25 septembre 2026 · Rue du Collège · Loudun

Jean-Jacques Mouraux présente Les Malgré nous et les écoliers soldats Rue du Collège Loudun

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue du Collège
Adresse
Café Partagé
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Jean-Jacques Mouraux présente Les Malgré nous et les écoliers soldats

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

L’histoire d’une jeunesse sacrifiée par le nazisme   .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71 

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English : Jean-Jacques Mouraux présente Les Malgré nous et les écoliers soldats

L’événement Jean-Jacques Mouraux présente Les Malgré nous et les écoliers soldats Loudun a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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