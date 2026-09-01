Jean-Jacques Mouraux présente Valet de coeur Rue du Collège Loudun

Informations pratiques

Loudun

Jean-Jacques Mouraux présente Valet de coeur

Rue du Collège Café Partagé Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Histoire de la carte à la réalité qui nous fait connaître un personnage attachant .

Rue du Collège Café Partagé Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 01 56 71

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English : Jean-Jacques Mouraux présente Valet de coeur

L’événement Jean-Jacques Mouraux présente Valet de coeur Loudun a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais