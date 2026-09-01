Informations pratiques

Troyes

Jean KIRAS : le corps et la pensée (dessins & peintures)

Cabinet des arts graphiques du Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy (14 place St Pierre) Troyes Aube

Tarif : 8 – 8 – 8 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-09-17

En 2026, Jean Kiras revient à Troyes avec une exposition consacrée à l’un des thèmes récurrents de son œuvre : le corps.



Inspiré par de grandes références de l’histoire de l’art, du Parthénon aux corps de Pompéi, en passant par les gisants, Watteau ou Grünewald, l’artiste interroge les représentations du corps sacré et profane, ainsi que le lien entre le corps et la pensée.



L’exposition se déploie en deux lieux : une quinzaine de toiles à l’église Saint-Jean-au-Marché et une série de dessins au cabinet d’art graphique du musée d’Art moderne.



Une belle occasion de découvrir le regard sensible et singulier de Jean Kiras sur la figure humaine. .

Cabinet des arts graphiques du Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy (14 place St Pierre) Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81

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English :

L’événement Jean KIRAS : le corps et la pensée (dessins & peintures) Troyes a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne