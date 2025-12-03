JEAN – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris

JEAN – LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris mercredi 3 décembre 2025.

JEAN Début : 2025-12-03 à 20:00. Tarif : – euros.

CARAMBA CULTURE LIVE PRÉSENTE : JEAN Caramba Culture Live présente :JeanJeune autodidacte originaire de Rouen, Jean s’applique à extraire de son esprit les fragments d’un univers musical bien à lui.Animé par ce milieu depuis son enfance, il s’est essayé dans un premier temps à la guitare avant de s’initier à l’écriture.Dans ses morceaux, le chanteur, rappeur et guitariste synthétise un mal-être personnel et social en mariant textes et mélodies aux tonalités joyeusement dépressives. Alliage de variété et de pop, complété d’une habileté pour le rap, ses morceaux à la fois infiniment singuliers, et pourtant si universels se détachent de la tendance.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris 75