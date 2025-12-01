Jean-Louis Apprederis Nilvange

Jean-Louis Apprederis

Chanteur (auteur compositeur interprète), comédien, poète. J’aime jouer avec les mots , les faire sonner , se rencontrer, prendre un sens puis un autre, trouver leur essence, leur espace, leur source .

Je souhaite partager mon amour des mots et des belles mélodies en allant à la rencontre des publics les plus divers. Je parcours les lieux de la chanson francophone, d’ici et d’ailleurs, accompagné de ma guitare ou de mes musiciens (Piano, Percussions, Violon Contrebasse).Tout public

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est

Singer (author-composer-performer), actor, poet. I like to play with words, make them sound, meet, take on one meaning and then another, find their essence, their space, their source.

I want to share my love of words and beautiful melodies with a wide range of audiences. I travel the world of French chanson, from here and elsewhere, accompanied by my guitar or my musicians (piano, percussion, violin, double bass).

