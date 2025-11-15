JEAN-LOUIS AUBERT – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

JEAN-LOUIS AUBERT Début : 2025-11-15 à 20:00. Tarif : – euros.

L PRODUCTIONS, LLL ET FAR PROD PRÉSENTENT : JEAN-LOUIS AUBERTAprès le succès de la tournée OLO Tour où il se produisait seul en scène dans un dispositif unique, Jean-Louis Aubert fait son grand retour en 2025 avec PAFINITOUR, une aventure musicale inédite, qui s’ouvre avec une série de 22 concerts exceptionnels dès février 2025. Cette fois, Jean Louis Aubert renoue avec la magie du collectif, entouré de son groupe qui promet de sublimer ses créations, anciennes comme nouvelles. PAFINITOUR est l’occasion de plonger au cœur de son répertoire riche et varié, depuis les titres iconiques qui ont marqué plusieurs générations jusqu’aux trésors plus méconnus. Son nouvel album s’appelle PAFINI, allusion à son envie d’en découdre à nouveau et porte ouverte surtout à de nouvelles salves de chansons. Avec cet album, l’artiste nous plonge dans un voyage musical où l’intensité de sa plume se mêle à des compositions résolument actuelles. Une philosophie que l’on retrouvera lors de ses concerts, puisque Jean-Louis Aubert imagine pour cette tournée un univers scénographique toujours plus moderne et spectaculaire. C’est là toute la générosité de cet artiste, dont la puissance scénique ne cesse de conquérir et surprendre. Plus que jamais Jean-Louis Aubert a envie de partager, de vibrer avec son public. 22 rendez-vous qui s’annoncent extraordinaires, entre performances live et moments plus intimes, le tout porté par l’émotion qui lui est si singulière : Jean-Louis Aubert est de retour avec PAFINITOUR, et ce n’est qu’un début…Première partie : KRIILL

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13