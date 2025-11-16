Jean Louis Aubert LDLC Arena Décines-Charpieu
Jean Louis Aubert LDLC Arena Décines-Charpieu dimanche 16 novembre 2025.
Jean Louis Aubert
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Début : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-16
Jean-Louis Aubert fait sera de retour pour un second concert du PAFINITOUR à la LDLC Arena de Lyon-Décines, dimanche 16 novembre 2025 !
English :
Jean-Louis Aubert will be back for a second PAFINITOUR concert at the LDLC Arena in Lyon-Décines on Sunday, November 16, 2025!
German :
Jean-Louis Aubert tut wird für ein zweites PAFINITOUR-Konzert in der LDLC Arena in Lyon-Décines am Sonntag, den 16. November 2025, wieder dabei sein!
Italiano :
Jean-Louis Aubert tornerà per un secondo concerto del PAFINITOUR all’Arena LDLC di Lyon-Décines domenica 16 novembre 2025!
Espanol :
Jean-Louis Aubert vuelve para un segundo concierto de PAFINITOUR en el LDLC Arena de Lyon-Décines el domingo 16 de noviembre de 2025
L’événement Jean Louis Aubert Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme