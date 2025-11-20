COMPLET Jean-Louis Aubert Pafinitour Brest Arena Brest

COMPLET Jean-Louis Aubert Pafinitour

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Après le succès de la tournée OLO Tour où il se produisait seul en scène dans un dispositif unique, l’artiste fait son grand retour et vous propose une aventure musicale inédite. Cette fois, il renoue avec la magie du collectif, entouré de son groupe qui promet de sublimer ses créations, anciennes comme nouvelles. C’est l’occasion de plonger au cœur de son répertoire riche et varié, depuis les titres iconiques qui ont marqué plusieurs générations jusqu’aux trésors plus méconnus.

Son nouvel album s’appelle PAFINI, allusion à son envie d’en découdre à nouveau et porte ouverte surtout à de nouvelles salves de chansons. Avec cet album, l’artiste nous plonge dans un voyage musical où l’intensité de sa plume se mêle à des compositions résolument actuelles.

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30* (Entrée côté Tram).

Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

