JEAN-LOUIS AUBERT – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

JEAN-LOUIS AUBERT – 50 ANS AVEC VOUSPARIS LA DEFENSE ARENA – LE SAMEDI 13 DECEMBRE 2025 « 50 ans avec vous », c’est le rendez-vous exceptionnel que Jean-Louis Aubert nous propose le samedi 13 décembre 2025 à Paris La Défense Arena. Après le succès fulgurant de Téléphone, Jean-Louis Aubert a poursuivi une carrière solo toute aussi remarquable, s’imposant au fil des années comme une figure majeure et incontournable de la scène rock française. Si Jean-Louis a marqué des générations et continue d’être aussi présent dans le cœur du public, c’est qu’il allie à son répertoire de chansons cultes, un charisme qui prend toute sa puissance sur scène, une générosité et une humanité dont ses textes se font l’écho. Compagnon de nos routes depuis si longtemps, Jean-Louis Aubert est un frère de cœur, un alter égo dont la carrière croise nos vies. Pour célébrer ces 50 années passées ensemble, il nous donne à nouveau rendez-vous en concert pour partager l’énergie brute du live.La date est fixée au samedi 13 décembre 2025. La scène a toujours été son terrain de jeu privilégié, et celle de Paris La Défense Arena promet au public un concert d’une intensité rare. Que vous soyez un fan de la première heure ou un nouveau venu dans son univers, Jean-Louis Aubert vous attend pour ce rendez-vous qui s’annonce inoubliable !

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92