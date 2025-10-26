Jean-Louis Beaumadier piccolo Véronique Poltz piano Église Saint-Merry Paris

Jean-Louis Beaumadier piccolo Véronique Poltz piano Église Saint-Merry Paris dimanche 26 octobre 2025.

Jean-Louis Beaumadier

Jean-Louis BEAUMADIER a commencé ses études de flûte avec Joseph RAMPAL au Conservatoire de Marseille, et les a poursuivies au Conservatoire National Supérieur de Musique avec Jean-Pierre RAMPAL. Lauréat des concours Internationaux de Genève et de la Guilde Française des Artistes solistes, soliste de l’Orchestre National de France pendant douze ans, il est devenu par la suite grâce à son abondante discographie (Grand Prix de l’Académie Charles Cros), à ses concerts en Europe, aux Etats unis et Extrême orient, et à sa collection pour le piccolo aux éditions Billaudot, l’un des tout premiers représentants de la flûte piccolo dans le monde.

Son goût très vif pour le piccolo et les instruments en bois date de ses jeunes années quand sa famille lui avait acheté un magnifique piccolo ancien, « Bonneville », en ébène. Depuis plusieurs années, il a entrepris un travail en profondeur pour faire mieux connaître le piccolo et faire partager aux autres sa joie d’en jouer. Au début, piccolo aux Concerts Colonne puis pendant douze ans, piccolo solo de l’Orchestre National de France, il joue sous la direction de chefs prestigieux : Sergiù Celibidache, Karl Böhm, Leonard Bernstein, Lorin Maazel, Seiji Ozawa, Wolfgang Sawalich, Pierre Boulez… et travaille également avec d’autres orchestres dans le monde comme le « Saïto Kinen orchestra » de Seiji Ozawa.

Son abondante discographie : Calliope-Harmonia-Mundi, Classic-Talents, Lyrinx, Rodolphe, Skarbo, Nouveaux horizons, Saphir, Naîve, Indésens… assortie d’un Grand Prix International du disque de l’Académie Charles Cros pour le cd « La belle époque du piccolo » et sa collection pédagogique aux éditions Billaudot lui confèrent la reconnaissance et l’amitié de flûtistes qui l’invitent à travers le monde dans les grandes conventions et festival de flûtes (Japon, USA, Grande Bretagne, Pays-Bas, Brésil, Costa Rica, Autriche, Italie, Slovénie, Vénézuela…). Il se produit également dans de très nombreux concerts en France (Paris salle Cortot, Radio France) et dans le monde (Israël, Irlande, Italie, Belgique, Allemagne, Sénégal, Croatie, Usa (Carnegie hall New York), Autriche, Slovénie, Espagne, Pays-Bas, Finlande académie Sibelius d’Helsinki, Chine…).

Invité en soliste par de nombreux orchestres : Orchestre National de France, Orchestre Simon Bolivar de Caracas (sistema), Wiener concert verein, New-York soloists, Brussel Chamber Orchestra, Orchestre National Du Costa Rica, Orchestre National de l’Equateur, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestre d’Auvergne, Orchestre de Bohème, Orchestre de chambre de Quito, Orchestre de chambre de San Jose de Californie, « I musici di Vivaldi », Orchestre de Cannes, Orchestre de l’Université Claude Champagne de Montréal, Orchestre Jean Francois Paillard, Orchestre de chambre d’Alsace, « Les musiciens de France « , Orchestre symphonique de Caire, Orchestra camera musicae de Catalogne, Orchestre de chambre de Genève, Orchestre philharmonique de Taïpei (Taïwan), Twin Cities Orchestra Minneapolis, Prague Radio Symphony Orchestra, Tokyo soloists,Vienna classical pleyers… Jean-Louis Beaumadier anime des Master-classes dans les grandes institutions musicales à travers le monde. D’origine hongroise par ses grands parents,

Véronique Poltz

VÉRONIQUE POLTZ débute le piano au Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers, où elle obtient trois premiers prix, en piano, accompagnement et musique de chambre puis reçoit, en 1982, la médaille du Ministère de la Culture . Elle poursuit sa formation au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de Solfège spécialisé et Écriture (harmonie, contrepoint, fugue, instrumentation et orchestration), où elle est récompensée d’une Première médaille et trois premiers prix. Elle se perfectionne en piano à Paris à l’École Normale de musique A.Cortot, et au Mozarteum de Salzbourg auprès de Paul Von Schilhawsky, et obtient un premier prix en accompagnement, de la ville de Paris.

Régulièrement sollicitée comme chambriste, Véronique Poltz joue en sonate et en trio. Elle se produit avec Jean-Louis Beaumadier, piccoliste, dans des programmes variés ,« Back to Bach» (sonates de J.S.Bach), « Piccolo virtuoso » (œuvres originales allant de V.De Michelis à E.Damaré), « Musique française» (œuvres de G.Auric, D.Milhaud, H.Tomasi et Fl.Mulsant qui leur a dédié sa Sonate) lors de concerts donnés à Split, Toulouse, Aix en Provence, Arles, Marseille, Reims, Paris, Providence, Boston, Alessandria, Montréal,Qingdao,New York, Milan, Venise, Györ, Porto, Liège,Kobe, Osaka, Taïpei, Tokyo…

VIVA PICCOLO – musiques suaves et pétillantes saupoudrées de rêve

Le dimanche 26 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-26T17:00:00+01:00

fin : 2025-10-26T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-26T16:00:00+02:00_2025-10-26T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-26-octobre-2025-jean-louis-beaumadier-piccolo-v%C3%A9ronique-poltz-piano +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/785519457779021/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/785519457779021/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D