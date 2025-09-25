Jean-Louis Foulquier, plus belle la nuit Montargis

Jean-Louis Foulquier, plus belle la nuit

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25 21:45:00

2025-09-25

Portrait de l’homme de radio et du fondateur du festival des Francofolies de La Rochelle. Film suivi d’une rencontre avec Maryz Bessaguet, collaboratrice pendant plus de 20 ans, complice et amie intime de celui qui a dédié sa vie aux artistes de la chanson française.

Pour ados et adultes, sur réservation. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

