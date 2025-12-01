Jean-Luc Lemoine Liquidation | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-12-17 20:30:00
fin : 2025-12-17 21:45:00
2025-12-17
Venez voir Jean Luc Lemoine dans son spectacle Liquidation à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
.
English :
Come and see Jean Luc Lemoine in his show Liquidation at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
German :
Besuchen Sie Jean Luc Lemoine in seiner Show Liquidation in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
Italiano :
Venite a vedere Jean Luc Lemoine nel suo spettacolo Liquidation alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand
Espanol :
Venga a ver a Jean Luc Lemoine en su espectáculo Liquidación en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand
