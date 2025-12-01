Jean-Luc Lemoine Liquidation | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Jean-Luc Lemoine Liquidation | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 20:30:00

fin : 2025-12-17 21:45:00

Date(s) :

2025-12-17

Venez voir Jean Luc Lemoine dans son spectacle Liquidation à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand

.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Jean Luc Lemoine in his show Liquidation at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

German :

Besuchen Sie Jean Luc Lemoine in seiner Show Liquidation in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

Italiano :

Venite a vedere Jean Luc Lemoine nel suo spettacolo Liquidation alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand

Espanol :

Venga a ver a Jean Luc Lemoine en su espectáculo Liquidación en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand

L’événement Jean-Luc Lemoine Liquidation | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-10-28 par Clermont Auvergne Volcans