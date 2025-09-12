JEAN-MARC MALZAC CONCERT Maraussan
Lieu-dit Château de Perdiguier Maraussan Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Concert de Jean-Marc Malzac au Château de Perdiguier
Né à Béziers d’un père rugbyman et d’une mère violoniste, Jean-Marc Malzac a développé très tôt une passion pour le chant. Fasciné par la musique, il est aussi doué d’une expression vocale singulière.? Prix de Musique et Composition au Conservatoire. Prime´ au Concours de Be´ziers, il parachève sa formation classique au Conservatoire de Toulouse. Après avoir fait résonner les grands airs d’opéra dans la cave de Perdiguier, il revient avec ses propres compositions. .
Lieu-dit Château de Perdiguier Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 90 37 44 info@domaineperdiguier.fr
English :
Concert by Jean-Marc Malzac at Château de Perdiguier
German :
Konzert von Jean-Marc Malzac im Château de Perdiguier
Italiano :
Concerto di Jean-Marc Malzac al Castello di Perdiguier
Espanol :
Concierto de Jean-Marc Malzac en el castillo de Perdiguier
