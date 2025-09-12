JEAN-MARC MALZAC CONCERT Maraussan

JEAN-MARC MALZAC CONCERT Maraussan vendredi 12 septembre 2025.

Lieu-dit Château de Perdiguier Maraussan Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-12
Concert de Jean-Marc Malzac au Château de Perdiguier
Né à Béziers d’un père rugbyman et d’une mère violoniste, Jean-Marc Malzac a développé très tôt une passion pour le chant. Fasciné par la musique, il est aussi doué d’une expression vocale singulière.? Prix de Musique et Composition au Conservatoire. Prime´ au Concours de Be´ziers, il parachève sa formation classique au Conservatoire de Toulouse. Après avoir fait résonner les grands airs d’opéra dans la cave de Perdiguier, il revient avec ses propres compositions.   .

Lieu-dit Château de Perdiguier Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 90 37 44  info@domaineperdiguier.fr

English :

Concert by Jean-Marc Malzac at Château de Perdiguier

German :

Konzert von Jean-Marc Malzac im Château de Perdiguier

Italiano :

Concerto di Jean-Marc Malzac al Castello di Perdiguier

Espanol :

Concierto de Jean-Marc Malzac en el castillo de Perdiguier

