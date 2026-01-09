Jean-Marc Sauvagnargues L’Aigle

Jean-Marc Sauvagnargues

Salle Risle-en-Scène L’Aigle Orne

Début : 2026-03-12 20:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Jean-Marc Sauvagnargues, batteur et manageur des Fatals Picards, nous fait découvrir ou redécouvrir l’œuvre de son idole absolue, Michel Berger, monument de la chanson qui nous a quitté il y a déjà plus de 30 ans. Après avoir réalisé l’album Ton piano danse toujours, Jean-Marc propose un concert en tournée, en solo.

Il joue au piano et chante les chansons de Berger et, à travers elles, nous raconte les différents moments de la carrière et de la vie de Michel. Une histoire, où l’on découvre l’interprète, l’auteur, le compositeur mais aussi où l’on fait connaissance avec l’homme qu’était cet immense et incontournable artiste de la chanson française. Un moment unique, intemporel pour replonger dans l’univers musical de Michel Berger.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la ville de l’Aigle. .

Salle Risle-en-Scène L’Aigle 61300 Orne Normandie +33 2 33 84 44 07 culture@ville-laigle.fr

