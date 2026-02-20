Jean-Marie BIGARD J’arrête les conneries auxerrexpo Auxerre

Jean-Marie BIGARD J’arrête les conneries

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 43 – 43 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-03-01

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Jean- Marie BIGARD fait peau neuve avec son NOUVEAU SPECTACLE J’arrête les conneries écrit par Laurent Ruquier, Laurent Baffie, Jean-Marie Bigard et Arnaud Lemort.

Il est désormais bien décidé à… Arrêter les Conneries !

LES MEILLEURES BLAGUES DE JEAN MARIE BIGARD

Après avoir fait rire 52 000 spectateurs au Stade de France et plus de 5 000 000 de spectateurs tout au long de sa carrière, le meilleur raconteur d’histoires de France fera une halte exclusive à Auxerre pour partager ses meilleures blagues et ses dernières trouvailles. .

Tarif : 43 EUR

