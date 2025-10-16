Jean-Marie BIGARD – PALAIS DES CONGRES Perpignan
Jean-Marie BIGARD – PALAIS DES CONGRES Perpignan jeudi 16 octobre 2025.
Jean-Marie BIGARD Début : 2025-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.
EN ACCORD AVEC PHILIPPE DELMAS ORGANISATION, JMB ET BJP, MÉSANGE PROD PRÉSENTE : JEAN-MARIE BIGARD DANT J’ARRÊTE LES CONNe manquez pas Jean-Marie BIGARD dans son nouveau spectacle J’arrête les conneries au Palais des Congrès de Perpignan le 16 octobre 2025 – Une soirée à mourir de rire où Jean-Marie BIGARD est désormais bien décider à… Arrêter les conneries ! Réserver dès maintenant pour avoir vos places et ne rien rater !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66