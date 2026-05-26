Jean-Marie Cherruault expose à L’Usine ! Uxegney

Uxegney

Jean-Marie Cherruault expose à L’Usine !

rue Victor Perrin Uxegney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Depuis sa fenêtre, Jean-Marie Cherruault contemple son exil au pays des images. Une manufacture à l’œuvre depuis l’enfance. Toujours le même déplacement face à la toile son tour du monde se joue dans l’atelier, volets ouverts sur la rue.

L’homme marche, s’interrompt, demeure immobile, puis se lève pour aller s’asseoir. Il gagne en insolite à enlever ou remettre son chapeau, à choisir une nuance plutôt qu’une autre.

Il peint par nécessité, comme un pommier donne des pommes, fasciné par cette demi-seconde de retard sur le pas cadencé.

Né à Laval au siècle dernier — ce qui n’a rien d’une extravagance — le dessin affleure dans ses plus lointains souvenirs d’enfance, pour le plaisir du pas de côté.

Rien ne le destinait pourtant à l’art dans cette maison d’ouvriers.

Puis vint une aube, un musée à Rennes en mai 1972, il y naît une seconde fois. Pas d’école de peinture, mais celle du dimanche, des amateurs attentifs à la richesse d’un trait, à la subtilité d’une nuance. Depuis cinquante ans, il brasse les images.Tout public

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rue Victor Perrin Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71

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English :

From his window, Jean-Marie Cherruault contemplates his exile in the land of images. A manufacturing process that has been at work since childhood. Always the same movement in front of the canvas: his world tour is played out in the studio, shutters open to the street.

The man walks, pauses, remains motionless, then gets up to sit down. Taking off and putting back on his hat, choosing one shade over another, all the more unusual.

He paints out of necessity, as an apple tree gives apples, fascinated by that half-second delay in the cadenced step.

Born in Laval in the last century not an extravagance in the least his drawings come up in his earliest childhood memories, for the pleasure of side-stepping.

Yet nothing in his working-class home would have prepared him for art.

Then came a dawn, a museum in Rennes: in May 1972, he was born there a second time. There was no painting school, just the Sunday school of amateurs attentive to the richness of a stroke, the subtlety of a nuance. He has been mixing images for fifty years.

L’événement Jean-Marie Cherruault expose à L’Usine ! Uxegney a été mis à jour le 2026-05-26 par OT EPINAL ET SA REGION