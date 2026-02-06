Jean-Marie Ecay Trio Le Baiser Salé Paris

Pour ce concert, il se présente en trio instrumental, entouré de deux musiciens incontournables de la scène nationale : Yoann Schmidt à la batterie et Romain Labaye à la basse. Ensemble, ils explorent un univers musical à la croisée du jazz et de la pop, où les compositions de Jean-Marie laissent une large place aux mélodies accrocheuses, aux grooves profonds et à l’improvisation. Une musique généreuse, élégante, qui parle autant aux amateurs de belles harmonies qu’à celles et ceux qui aiment simplement se laisser emporter.

Jean-Marie Ecay, c’est du lourd. Musicien à la notoriété internationale, il s’est forgé un parcours aussi libre qu’éclectique, avec un toucher unique qui fait sa signature dès les premières notes.

Le jeudi 05 mars 2026

de 19h00 à 20h30

payant

De 13 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

