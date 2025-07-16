Jean-Marie Machado Abbeville

Jean-Marie Machado

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Pianiste aux mille voix

Musicien explorateur au long cours, porteur d’un langage sans frontières, le pianiste Jean-Marie Machado propose un concert solo ouvert à l’inattendu, au coeur battant de l’instant, la poésie à fleur de touches, sous le signe prometteur d’une épure généreuse .

De compositions en improvisations, sous des formes très variées, il mène depuis près de quarante ans une recherche musicale hors dogme, axée avant tout sur les rencontres et les hybridations. S’attachant à révéler les infinies potentialités expressives du piano, il n’a de cesse d’enrichir son nuancier, dans une oscillation ouverte entre jazz, musique classique et musiques du monde.

Rien n’arrête Machado et surtout pas les conventions ni les frontières esthétiques musicien amoureux du timbre, de la mélodie comme du rythme, il dévoile des couleurs, des sensations et une vigueur, toujours renouvelées.

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

A pianist with a thousand voices

Pianist Jean-Marie Machado is a long-distance explorer, with a language that knows no frontiers. His solo concert is open to the unexpected, to the beating heart of the moment, with poetry at the tip of his fingers, under the promising banner of generous purity .

From compositions to improvisations, in a wide variety of forms, for almost forty years he has pursued an undogmatic musical quest, focused above all on encounters and hybridizations. Committed to revealing the infinite expressive potential of the piano, he never ceases to enrich his musical palette, oscillating between jazz, classical and world music.

Machado is unstoppable especially when it comes to conventions and aesthetic boundaries: as a musician in love with timbre, melody and rhythm, he reveals ever-renewed colors, sensations and vigor.

German :

Pianist mit tausend Stimmen

Der Pianist Jean-Marie Machado, ein Musiker mit einer grenzenlosen Sprache und einem langen Entdeckungsweg, präsentiert ein Solokonzert, das offen ist für das Unerwartete, für den Herzschlag des Augenblicks, für die Poesie auf den Tasten, unter dem vielversprechenden Zeichen einer großzügigen Reinheit .

Seit fast vierzig Jahren betreibt er eine dogmenfreie musikalische Forschung, die vor allem auf Begegnungen und Hybridisierungen beruht, von Kompositionen über Improvisationen bis hin zu sehr unterschiedlichen Formen. Er ist bestrebt, die unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten des Klaviers zu enthüllen, und bereichert seine Palette ständig, indem er zwischen Jazz, klassischer Musik und Weltmusik hin und her pendelt.

Machado lässt sich durch nichts aufhalten, schon gar nicht durch Konventionen oder ästhetische Grenzen: Als Musiker, der Klangfarbe, Melodie und Rhythmus liebt, enthüllt er immer neue Farben, Empfindungen und Kraft.

Italiano :

Un pianista dalle mille voci

Il pianista Jean-Marie Machado è un musicista che ha esplorato il mondo intero e ha creato un linguaggio che non conosce frontiere. Il suo concerto solista è aperto all’imprevisto, al cuore pulsante del momento, con la poesia sulla punta delle dita, all’insegna della promettente purezza generosa .

Dalle composizioni alle improvvisazioni, in una grande varietà di forme, da quasi quarant’anni persegue una ricerca musicale libera da dogmi, basata soprattutto sull’incontro e sull’ibridazione. Impegnato a rivelare le infinite potenzialità espressive del pianoforte, non smette di arricchire la sua tavolozza musicale, oscillando apertamente tra jazz, musica classica e world music.

Nulla ferma Machado, e certamente non le convenzioni o i confini estetici: da musicista innamorato del timbro, della melodia e del ritmo, rivela colori, sensazioni e vigore sempre nuovi.

Espanol :

Un pianista con mil voces

El pianista Jean-Marie Machado es un músico que ha explorado el mundo entero y creado un lenguaje que no conoce fronteras. Su concierto en solitario está abierto a lo inesperado, al corazón palpitante del momento, con la poesía en la punta de los dedos, bajo la prometedora bandera de la pureza generosa .

De la composición a la improvisación, pasando por las formas más variadas, desde hace casi cuarenta años persigue una búsqueda musical libre de dogmas, basada sobre todo en el encuentro y la hibridación. Empeñado en revelar el infinito potencial expresivo del piano, no cesa de enriquecer su paleta musical, oscilando abiertamente entre el jazz, la música clásica y las músicas del mundo.

Nada detiene a Machado… y mucho menos las convenciones o los límites estéticos: como músico enamorado del timbre, la melodía y el ritmo, revela colores, sensaciones y vigor siempre nuevos.

