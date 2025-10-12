JEAN MENCONI – LE REPUBLIQUE Paris

JEAN MENCONI Début : 2025-10-12 à 20:30.

JEAN MECONI : UNE VOIX CORSE Une des plus belles voix corse.Jean Menconi est un auteur-compositeur-interprète originaire de Porto-Vecchio. Il allie d’une seule voix le chant traditionnel corse au répertoire italien, ainsi qu’aux accents actuels de la pop rock anglo-saxonne. Première partie : Delia Lucia.Delia Lucia est une chanteuse qui baigne dans la musique depuis toujours.Le chant se transmets de génération en génération dans sa famille de chanteurs corses. À 5 ans, elle tombe amoureuse de la chanson française en entendant Georges Brassens pour la première fois. Elle compose 3 titres en auto production Cet effet là , Paris et Fer Rouge .Ce qui lui permet de se faire remarquer pour interpréter en duo avec Garou Peut être qu’un jour dans l’album Corsu mezu mezu 2 sortie en septembre 2022. Elle interprète plusieurs titres de l’album Mezu mezu avec différents artistes comme Christophe Willem, Patrick Bruel, et Ycare, lors de l’émission Embarquement immédiat diffusée en novembre sur France 3, elle travaille actuellement sur son album prévu pour décembre 2022.Le République – Grande Salle

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75