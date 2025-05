Jean-Michel Basquiat : l’ange et l’asphalte – Palais de la mutualité Lyon, 19 juin 2025, Lyon.

Jean-Michel Basquiat : l’ange et l’asphalte Palais de la mutualité Lyon Jeudi 19 juin, 14h30, 19h00 Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 8€ (PMR, étudiants, demandeurs d’emploi)

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 19 juin au Palais de la Mutualité, à 14h30 ou à 19h, sur le peintre Basquiat.

« Peintre incontournable des années 80, Basquiat est le « radiant child », l’enfant radieux de New-York. Il signa très tôt les murs de Brooklyn et de Manhattan, à l’époque où la culture hip-hop s’offrait cette incroyable et poétique résistance urbaine, cette violente et légitime revendication humaine…

De l’underground au star système des eighties, de Keith Haring au pape du Pop Art Andy Warhol, nous suivrons la rage mélancolique de cet ange de l’asphalte. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-19T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-19T20:30:00.000+02:00

contact@artagora.fr

Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon