Jean-Michel Fortier présente « Tout me revient maintenant », Librairie de Paris, Paris

Jean-Michel Fortier présente « Tout me revient maintenant » Mercredi 18 mars, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-18T19:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:59:00+01:00

Une véritable petite pépite pop de la littérature québécoise !

Que c’est compliqué à vivre et joyeux à lire un premier amour ! C’est ce qui arrive à Colin quand il voit Yann. C’est une déflagration, c’est les papillons dans le ventre. Comment penser à autre chose ? Jean-Michel Fortier capture avec délicatesse et beaucoup d’humour cet état adolescent. Un roman plein d’énergie à la BO signée Céline Dion !

Jean-Michel Fortier a étudié la littérature à l’Université Laval et le cinéma à l’Université de Montréal. Il est l’auteur de plusieurs romans adultes et un roman jeunesse.

Venez découvrir « Tout me revient maintenant » publié aux Éditions Les Léonides.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre -Livre en vente sur place.

Photographie © Justine Latour

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.librairie-de-paris.fr/livre/9782488335201-tout-me-revient-maintenant-jean-michel-fortier/ »}]

Une véritable petite pépite pop de la littérature québécoise !Que c’est compliqué à vivre et joyeux à lire un premier amour ! C’est ce qui arrive à Colin quand il voit Yann. C’est … Rencontre-Dédicace